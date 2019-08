"Game of Kings" a Cairo medievale: D&E Animation e "Ordine del Gheppio" in un bagno di folla per la serata di chiusura

Un 10 agosto con effetti pirotecnici per chiudere la festa medievale di punta in Val Bormida. Fuochi d'artificio, giocoleria, buon cibo, mestieri e i duelli live con i protagonisti di "Game of Kings" ospiti della compagnia "Ordine del Gheppio". Un'accoppiata vincente, i ragazzi di Rocchetta Cairo e l'associazione D&E Animation di Genova, già complici sui set della rinomata serie, ora in scena dal vivo nella piazza della bella Cairo, che dal 5 al 10 agosto ha accolto migliaia di persone per una delle feste più importanti dell'estate ligure in provincia di Savona.

In occasione della serata di chiusura, nell'arena posta in centro piazza, si sono alternati gli artisti di casa e alcuni personaggi principali della serie "Game of Kings", tra cui Matteo Arienti (Klayne Vorbon), Dario Rigliaco (Arsen Voros e autore della serie), Marco Serra (Bronha Sandor), Enrico Salerno e Juri Simonich (Garandor e Araton di Winrell), la regina Rosa-Angela Rivituso (Ilendor Lagostin) e la bella Octasia, la vichinga Simona Rossi, oltre che molti figuranti presenti sui set dei nuovi episodi, come il presidente della compagnia "Ordine del Gheppio", Michele Carlevarino con i suoi ragazzi.

La D&E Animation ha promosso la serata di presentazione cinematografica al multisala Diana di Savona, nella serata del 3 ottobre 2019, dove sarà possibile vedere gli episodi inediti girati quest'anno tra Genova e Savona. E lo ha fatto senza esclusione di effetti speciali, dai monitor piazzati in uno stand fino ai combat show live con le spade infuocate.

L'invito è aperto, la prima serie medieval fantasy realizzata in Liguria vi aspetta al cinema, anche nel savonese. Seguirà il tour il 4 ottobre al cinema Moretti di Pietra Ligure per poi tornare a Genova in occasione della prima edizione dell'Abracadabra Festival che si terrà il 6 ottobre a Villa Serra.