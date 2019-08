Aggressione al Galliera, Viale: "Tolleranza zero per chi commette violenza contro medici e operatori"

"Serve la rapida approvazione del DDL a tutela del personale sanitario con pene più dure e tolleranza zero verso chi commette violenza contro i medici e operatori. Si è perso troppo tempo con i no ed ora bisogna recuperare", ha commentato la Vicepresidente e assessore regionale alla sanità e alla sicurezza Sonia Viale.

"Al Galliera i Carabinieri sono prontamente intervenuti con ben due pattuglie ma nonostante la loro presenza, dopo l’immobilizzazione e la messa in sicurezza delle persone, il soggetto algerino ha continuato a profferire minacce verso il personale sanitario che ringrazio per tutto ciò che fanno e che comunque non hanno cessato di prestare assistenza agli altri pazienti. Se verrà confermato essere uno straniero, mi auguro venga immediatamente espulso" ha infine concluso la Vicepresidente regionale.