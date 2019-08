Governo, Rixi (Lega): "Renzi-Grillo? Miscela esplosiva che porterebbe Paese nel baratro. Voto subito"

Nota ufficiale del deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi :

“L'accoppiata Renzi-Grillo sarebbe la miscela esplosiva perfetta per portare il Paese nel baratro. Vengono i brividi a pensare a che ricette deliranti, tra decrescita felice e mancette da qualche euro, in fatto di economia e infrastrutture, potrebbero partorire insieme in manovra finanziaria, con effetti devastanti sulle famiglie, sulle imprese e cantieri bloccati in giro per l'Italia. Penso anche ai porti, paralizzati dalla pseudo riforma del governo Renzi e dai no di seguaci di Grillo: ci vogliono investimenti e non tentennamenti. Basta inciucetti: bisogna andare al voto al più presto e siamo fiduciosi nel presidente Mattarella che saprà indicare l'unica via utile per arrivare a un governo stabile per il Paese”.