Savona, continuano i controlli della Polizia e della Polizia Locale contro il campeggio abusivo sulle spiagge

Anche questa mattina, a Savona, nell’ambito dei controlli volti a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo sulle spiagge, i poliziotti della Squadra Volante in ausilio agli equipaggi della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio sulle spiagge tra piazzale Eroe dei due Mondi e la passeggiata W. Tobagi.

I servizi sono stati estesi anche alle spiagge delle Fornaci. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.

Questa mattina inoltre la polizia locale è intervenuta presso la spiaggia libera nella zona Natarella, è stata fatta sgombrare una tendopoli e sono state sanzionate due persone con relative tende per violazione dell'ordinanza dell'Autorità Portuale (art. 9 comma 2 lettera d, in relazione art 1164 codice navigazione) con sanzione da 100 a 1000 euro e pagamento in misura ridotta 200 euro.

Sono stati predisposti inoltre controlli all'autoporto per soste tir irregolari e lungo il litorale per problematiche connesse agli autobus low cost che portano turisti a spiaggia (uno è stato sanzionato per sosta irregolare in via Nizza). Infine sono stati effettuati controlli anche per soste irregolari lungo la via Aurelia con particolare riguardo a lungomare Matteotti, via Nizza e corso Vittorio Veneto.