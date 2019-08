Apre un Ipoint Lavanda della Riviera dei Fiori a Testico all’interno del nuovo ufficio IAT

Altra grande novità di questo agosto è l’apertura di un “IPoint Lavanda Riviera dei Fiori”, contenitore culturale per far conoscere e valorizzare in chiave turistica le tante eccellenze eno-gastronomiche e culturali del Territorio, a Testico grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la locale Associazione “Amici di Testico”.

Gli “IPoint” vogliono offrire ai fruitori un servizio ma anche un viaggio attraverso la tradizione, il territorio, la storia, la conoscenza collettiva e l’educazione alimentare.

"La nascita di questo “IPoint” (sportello informativo e punto di servizio) è importante perché non bisogna dimenticare che la Liguria è un Territorio deputato al Turismo ed ha nel Turismo la sua industria primaria" spiegano.