Cosseria, il sindaco Molinaro emette un ordinanza di tutela nei cittadini nei confronti della ditta che gestisce l'illuminazione

Nella giornata di venerdì, il sindaco Roberto Molinaro ha emesso un'ordinanza in intervento urgente al fine di tutelare l'incolumità degli utenti nei confronti della società EnelSole che gestisce l'illuminazione pubblica nel Comune di Cosseria.

"Nonostante varie segnalazioni effettuate al numero verde attivo H24 e tramite PEC - spiega il primo cittadino Molinaro - vi sono una dozzina di punti luce spenti da oltre un mese".

"La scorsa settimana ho avuto molteplici assicurazioni da parte dei responsabili tecnici di EnelSole - prosegue - ma a parte il ripristino dell'illuminazione della pista ciclo-pedonale di Lidora (da quando è stata inaugurata ad ottobre 2014, continua ad avere un'illuminazione a spot poiché dopo pochi giorni dall'ennesima riparazione si interrompe nuovamente), altre aree come il centro abitato di Lidora, Lidora Alta e località Giroso continuano da avere lampioni spenti".

"Le giustificazioni di questi ritardi sono state molteplici, pare che sia subentrata un'altra società Toscana in subappalto. Gli operatori tecnici con i quali l'amministrazione comunale si interfacciava pare siano stati licenziati; li ho ricevuti in Comune e mi hanno dichiarato che si rifiutavano di intervenire perché non erano stati consegnati i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)".

"Mi sta a cuore che il servizio pubblico funzioni con una ditta che intervenga immediatamente e con alle sue dipendenze operatori che abbiano i mezzi per intervenire e che possano operare in sicurezza. Copia dell'ordinanza è stata trasmessa per conoscenza alla Prefettura e al Comando dei Carabinieri" conclude il primo cittadino Molinaro.