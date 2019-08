Giustenice, domattina acquedotto comunale chiuso dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il sindaco di Giustenice Mauro Boetto, con un post su Facebook, comunica che i lavori relativi al riparo della grossa perdita nell'acquedotto comunale - che da ieri sta creando diversi disagi a parte della cittadinanza (leggi QUI) - sono prossimi alla conclusione. Per far tornare tutto alla normalità, però, serve ancora un ultimo passaggio:

"Per completare i lavori di ripristino dell'acquedotto - ha scritto Boetto sul noto social network - si rende necessario, domani mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00, una ulteriore chiusura dell'acquedotto stesso. L'intervento definitivo, programmato per la mattinata di domani, permetterà di uscire dallo stato attuale di emergenza. Ci scusiamo per il disagio".