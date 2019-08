Savona, deceduta la padrona gatto cerca casa: appello di Enpa

E’ deceduta alla venerabile età di 96 anni Albertina Fiorilli, che viveva in via Astengo a Savona in compagnia di un amatissimo, ricambiato, gatto nero ora rimasto orfano dell’amata padrona.

In sostituzione del comune, che dovrebbe farsene provvisoriamente carico, ancora una volta sono dovuti intervenire i volontari della Protezione Animali, che hanno ospitato il micio nel gattile Enpa “Amico Gatto” di Albissola Marina.

Contemporaneamente stanno ricercando i parenti della defunta per la notifica dell’esistenza del gatto e chiedono a chi li conosce di fornire loro le informazioni per poterli contattare.

Nel caso i parenti non potessero farsi carico del micio, l’Enpa lancia un preappello per trovargli una nuova casa; chi quindi volesse “prenotarlo” è pregato di telefonare all’associazione, 019 824735, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.