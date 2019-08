Albenga, controlli di prevenzione delle "stragi del sabato sera": 16 denunce e 14 patenti ritirate

Ieri notte, nell’ambito dei servizi pianificati di pattugliamento “ad alto impatto” disposti per il contrasto al crimine diffuso nonché per la prevenzione delle “stragi del sabato sera”, proprio a rimarcare la necessità di raggiungere un divertimento sano ed ordinato nel rispetto delle regole, 8 pattuglie di Carabinieri e 2 unità cinofile, hanno costituito dispositivi di controllo nella Città di Albenga, presidiandone i principali assi viari specie nella zona delle discoteche e della movida ingauna, a Vadino.

I controlli a tappeto hanno, ancora una volta, consentito di controllare e perquisire le persone ritenute sospette. Oltre 313 soggetti identificati e sottoposti alla prova del precursore e/o dell’etilometro con altrettanti veicoli sottoposti a verifica o ispezionati dalle unità cinofile specializzate. 16 denunciati per reati vari di cui 8 per reati inerenti il codice della strada. 14 le patenti ritirate a causa dell’assunzione di bevande alcoliche alla guida del mezzo.

I controlli del territorio hanno quindi consentito di identificare e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona: - 8 uomini e donne di età compresa tra i 23 ed i 53 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico penalmente rilevante e ritiro immediato della patente di guida; - 8 uomini e donne di età compresa tra i 24 ed i 47 anni, tra cui 4 stranieri sono stati denunciati per vari reati previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale.

Nel corso della notte il massiccio dispositivo di controllo messo in campo dai Carabinieri territoriali e dalle unità cinofile del Nucleo CC di Villanova d’Albenga (SV) ha consentito di poter fermare e sottoporre mediante apparati etilometri ogni conducente di veicolo proveniente dalle vicine discoteche, registrando un dato comunque generalmente rassicurante, circa la consapevolezza dell’importanza di un’educazione stradale sentita dalla maggioranza di residenti e vacanzieri controllati.

Infatti nonostante 14 cittadini (liguri, lombardi e piemontesi) siano stati rigorosamente sanzionati con il ritiro della patente di guida, gli altri 137 sottoposti ad analoghi controlli erano assolutamente sobri pur avendo passato “dichiaratamente” la serata in discoteca.