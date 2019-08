Albisola Superiore e Albissola Marina a braccetto per ricordare i 100 anni dell'artista Eliseo Salino (FOTO)

"Un semplice e doveroso gesto - spiega Simona Poggi, assessore alla cultura del comune di Albisola Superiore a fianco dello zio Giovanni Poggi, la figlia di Salino Patrizia e la vice sindaco Negro - per un poliedrico artista che aveva dentro di sé l’essenza di Albisola. In ogni suo lavoro troviamo infatti il profumo dell’argilla usata nelle fabbriche insieme ai dialoghi con i grandi artisti internazionali del tempo; vediamo l’unione armonica della storia della ceramica ligure con gli influssi dell’arte contemporanea più aggiornata. C’è la cultura di un territorio, dove non compaiono solo i suoi personaggi caricaturali trattati con la sua peculiare ironia, ma anche i presepi e le inconfondibili streghe che caratterizzano la sua produzione e che descrivono le tante anime di un popolo antico composte di religiosità e spiritualità, ma anche di magia, sogno e trascendenza, per non parlare del suo amore per la tradizione culinaria nella quale il cibo, le ricette e i sapori si legano indissolubilmente alla sua arte, alla cultura e all’identità di una comunità".