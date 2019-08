Ceriale si prepara al "Bagno delle 23" di Ferragosto

Turisti e residenti cerialesi si stanno già "scaldando i muscoli" per l'evento intitolato "Il bagno delle 23". Il punto di ritrovo sarà a partire dalle 21:30 del 15 agosto alla spiaggia libera di San Rocco (quella di fronte all'ufficio postale).

Ovviamente l'evento è a ingresso libero e aperto a tutti: per ingannare l'attesa ci sarà musica anni '60/'70 e per chi lo gradirà saranno allestiti anche dei punti di ristoro.

Sarà presente all'evento anche il vicesindaco Luigi Giordano, che commenta: "Si tratta di situazioni che in passato mi è sempre piaciuto organizzare, questo ancor prima di diventare vicesindaco, quando ero in minoranza o prima ancora quando ero un privato cittadino. Tutto ciò va a dimostrazione del mio amore e rispetto per l'ambiente e di quanto sia importante per me l'equilibrio uomo/natura. Poi, il fatto che quest'anno il tutto sia stato allestito dalla Cooperativa Sociale Arcadia mi fa apprezzare un ulteriore valore aggiunto: amore per l'ambiente e impegno sociale si incontrano e si intrecciano a doppio filo in una bella serata di divertimento sano e aperto a tutti".