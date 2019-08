Grandi artisti per il concerto all'alba di Finale Ligure

Brani capaci di creare una grande atmosfera, esecuzioni di altissimo livello e una selezione di titoli soffusi e delicati per far sì che ogni singola nota si stemperi nei colori brillanti del sole che sorge in riva al mare...

La moda del momento è quella dei "Concerti all'alba": un modo nuovo per imparare a godere della magia della musica, in un ambiente rilassante e lontano "dal logorio della vita moderna", come si diceva una volta.

A Finale Ligure l'appuntamento sarà il 18 agosto alle 6:10 del mattino sul Molo di Finalpia. L'evento, ad ingresso libero e aperto a tutti, è organizzato dalla Scuola Pianistica Ateneum con il Patrocinio del Comune di Finale Ligure.

Sul palco si avvicenderanno due pianiste, Paola Arras, docente di pianoforte della Scuola Pianistica Ateneum, e Valentina Messa, da Genova, ed il chitarrista classico Riccardo Pampararo.

Racconta l'organizzatrice, Paola Arras: "Forte delle emozioni della scorsa edizione, quando io e il pianista Riccardo Zegna abbiamo radunato oltre 600 persone sul molo, letteralmente rapite dall'ascolto, ho deciso di riproporre l'evento al Comune estendendolo ulteriormente grazie alla collaborazione del Maestro Pampararo alla chitarra e della mia preziosa collega e amica Valentina Messa, genovese, docente della Scuola Pianistica Ateneum".