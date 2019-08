Terzo appuntamento con la stagione teatrale "Odissea, un racconto mediterraneo" ad Albisola Superiore

Questa sera, lunedì 12 Agosto alle ore 21.15 alla Terrazza sul Mare nella passeggiata Montale di Albisola Superiore andrà in scena il terzo appuntamento della stagione teatrale di "Odissea, un racconto mediterraneo" con uno spettacolo particolare, sicuramente il più "forte" e impegnato di questa stagione, dal titolo "Schifo-Dreck".

Con l'interpretazione di Graziano Piazza, interprete del teatro italiano, spettacolo di Robert Schneider a cura di Cesare Lievi.

Questo spettacolo è stato finanziato e sostenuto anche dall'Assessorato al Progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) per la sua valenza relativa alla sensibilizzazione alle tematiche dell'integrazione e della multi-etnicità.

Con la collaborazione e produzione di Sergio Maifredi e del Teatro Pubblico Ligure.