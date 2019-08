La notte di Ferragosto nel Beigua e un fine settimana per tutta la famiglia

Ancora un'escursione notturna in compagnia delle Guide del Beigua: com'è ormai tradizione la sera di Ferragosto saliremo insieme fino alla Madonna della Guardia, sulle alture di Varazze, per godere dello spettacolo della costa che, dopo il tramonto del sole, si illuminerà con lo splendore dei fuochi artificiali sul mare. L'escursione, adatta a tutti, si concluderà intorno alla 23.30; è necessario avere la cena al sacco e una torcia per il rientro. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì alle ore 12, costo escursione 10 euro.

Venerdì 16 agosto invece tornano protagonisti i Junior Geoparker per un pomeriggio a Pratorotondo dedicato alle favole nel bosco: un modo divertente di unire fantasia e scienza per conoscere da vicino gufi, scoiattoli, volpi e tanti altri animali protagonisti delle fiabe. Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, costo laboratorio 10 euro (compresa la merenda presso il Rifugio Pratorotondo).

La settimana si chiude alla grande con il biowatching in programma a Pratorotondo domenica 18 agosto. Chi ha paura di ragni e serpenti? Nessuno, dopo che la guida avrà accompagnato il pubblico in un coinvolgente laboratorio all'aria aperta per ammirare da vicino e imparare a riconoscere aracnidi, rettili e anfibi che abitano nel Parco del Beigua. L'escursione, adatta a tutta la famiglia, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, costo escursione € 10,00.