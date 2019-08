Regionali del 2020 e quadro politico nazionale odierno: l'analisi di Roberto Pisani (Nuovo PSI)

Il Coordinatore Nuovo PSI per l'Area Metropolitana di Genova Roberto Pisani traccia un bilancio sulle Elezioni Regionali Liguria 2020 alla luce dell'attuale quadro politico nazionale:

Si è constatato unanimemente che in Liguria la Giunta Regionale attuale Giovanni Toti - Sonia Viale si è dimostrata una estrema delusione e disastro politico-amministrativo a partire dalla Sanità (argomento da riaffrontare in successivo), dal turismo con calo di presenze, dal patrimonio immobiliare privato con svalutazione consistente, ed ovviamente dal lavoro e dalle condizioni delle famiglie con innalzamento pesante delle tassazioni esplicite ed implicite.

Ribadisco che alle prossime Elezioni Amministrative Regionali Liguri 2020, con la Legge Elettorale Regionale vigente a vocazione maggioritaria per raggruppamenti, sarà presente una ampia coalizione a “campo largo” di centrosinistra e di centro moderato e di liste civiche che a mio giudizio otterrà sicuramente il mandato a governare.

Sono anche convinto di quanto dico poiché in ambito nazionale si è ora assistito ad un clamoroso autogol di Matteo Salvini che ha gettato la maschera di dilettante della politica aprendo una crisi di governo con la prospettiva non di Elezioni anticipate, ma di futuro e giusto Governo di scopo sostenuto dall'Europa: la Lega per me potrebbe non tornare mai più al Governo ed i sondaggi politici a suo favore quindi precipitare. Ricito al futuro: “il potere logorerà chi non ce l'avrà”.