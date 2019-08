Savona, il 24 e il 25 agosto l'appuntamento con "Desbarassu e Aperishopping"

Tutto pronto a Savona per la prossima edizione di Desbarassu del 24 e 25 agosto 2019.

La novità di quest’anno è la collaborazione tra commercianti e pubblici esercizi per creare insieme due giorni di shopping e relax con le ultime opportunità di acquisto ultra scontate ed aperitivi sfiziosi.

Come tradizione, i commercianti aderenti all’iniziativa, proporranno extra sconti, offerte, promozioni e qualche sorpresa per i clienti abituali e per i turisti venuti in città per l’occasione. Per invitare gli ospiti a trascorrere un’intera giornata a Savona, l’orario si potrarrà sino al momento dell’aperitivo denominato Aperishopping in modo da far scoprire tutte le peculiarità della città.

Desbarassu e Aperishopping per la prima volta insieme, sarà un momento conviviale in una magica atmosfera di fine estate dove passeggiare in pieno relax per una giornata di shopping sfrenato.

“Molti commercianti hanno aderito con entusiasmo a questo nuovo format e, come nuova giunta Ascom, auspichiamo che questo diventi sempre più un appuntamento fisso sia per l’estate che per l’inverno, ove i clienti potranno riscoprire il piacere di passeggiare e godersi un po’ di shopping di assoluta convenienza. Savona ha bisogno di nuove iniziative ed i commercianti sono sempre pronti a condividere nuove idee e opportunità e noi puntiamo a questo” spiega la Presidente di Ascom Confcommercio Savona - Laura Chiara Filippi.

Non resta che seguire questo ed altri eventi sulla nuova pagina Facebook @ScopriSavona e sul profilo instagram ascom_savona_ per conoscere le attività aderenti all’iniziativa. #desbarassusavona #aperishopping