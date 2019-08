Celle Ligure, burraco e solidarietà: raccolti 2060 € che saranno devoluti in beneficenza

Grande successo per il secondo Torneo di Burraco che si è svolto a Celle Ligure, ieri, domenica 11 agosto. 20 tavoli, 80 giocatori nella bellissima cornice di via Aicardi, per l'evento organizzato da Consorzio Promotur e APS Burraco, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure.

Anche il secondo torneo ha avuto una finalità benefica: mentre a luglio sono stati donati 1100 euro alla Casa di Riposo N.S. della Misericordia di Celle Ligure, il torneo di ieri ha consentito di raccogliere 2060 €. La cifra, frutto delle iscrizioni dei giocatori, sarà devoluta a Gaslini onlus, progetto Insieme a N.O.I. in memoria di Giorgia Damonte.

Il Consorzio Promotur, in accordo con la famiglia Damonte, ha deciso di ricordare Giorgia finanziando il progetto della Neuroncologia “Insieme a N.O.I”, a supporto del personale medico e a sostegno di tecniche innovative di Neuroradiologia utili anche ai fini terapeutici.