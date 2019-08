Serata clou per "Varazze è Lirica - Premio Città di Varazze - Francesco Cilea" 2019

Venerdì 16 agosto 2019 alle ore 21:15 a Varazze, in Piazza Sant’Ambrogio, quinto appuntamento con “Varazze è Lirica” 2019: un breve ma affascinante viaggio nel mondo della Lirica, che quest’anno si svolge dal 19 Luglio al 7 Settembre. Evento di straordinario valore artistico con concerti di notevole spessore culturale ad ingresso libero; assolutamente da non perdere.

"Varazze è Lirica" 2019, prosegue il suo trionfale cammino con la serata clou di questa seguita ed apprezzata dodicesima edizione, e presenta uno spettacolo di grande Lirica, con un cast di eccezionale bravura, impegnato in arie tratte dalle più belle opere italiane ed europee, seguito dalla sempre attesa ed emozionante consegna del "Premio Città di Varazze – Francesco Cilea", a cura del Sindaco della Città, Avv. Alessandro Bozzano.

Cast: soprano Irene Celle, soprano Yukari Takahashi, mezzosoprano Giada Venturini, tenore Alberto Cupido, baritono Marco Camastra, pianoforte Massimo De Stefano, conduce Daniele Rubboli.

«Dopo il successo ottenuto nei precedenti concerti - dice Tina Berio, Presidente del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, l'Associazione organizzatrice dell'evento in collaborazione e con il patrocinio del Comune -, continua il breve ma affascinante viaggio nel mondo della Lirica che entra nel vivo con la serata fiore all'occhiello della manifestazione: Venerdì 16 Agosto 2019 verrà consegnato il "Premio Città di Varazze – Francesco Cilea", un quadro in ceramica formato da nove piastrelle, realizzato dalla nota artista varazzina Demy Vallerga, raffigurante l’effigie del Maestro Cilea, le vecchie mura di cinta varazzine e lo stemma della Città. Premio attribuito ai più grandi interpreti della lirica mondiale. Inoltre, come ricordo, ai partecipanti alla straordinaria serata di grande spettacolo e promozione della Lirica, sarà donata una scultura in ceramica dello studio "Ceramiche Il Tondo", del campione del mondo Marcello Mannuzza, intitolata "Il Suono", una creazione di Andrea Mannuzza».

Albo d'oro "Premio Città di Varazze – Francesco Cilea":

- 2008 Raina Kabaivanska;

- 2009 Leo Nucci;

- 2010 Luciana Serra e Ottavio Garaventa;

- 2011 Renato Bruson;

- 2012 Luisa Maragliano;

- 2013 Madga Olivero e Rolando Panerai;

- 2014 Mirella Freni:

- 2015 Nicola Martinucci;

- 2016 Renata Scotto;

- 2017 Ugo Benelli;

- 2018 Celestina Casapietra.

Tutti questi grandi artisti hanno cantato in tutti i principali teatri del mondo accanto ai più grandi solisti e sono stati diretti dai maggiori Direttori d'Orchestra del 1900.

«In questa edizione - dice Giovanni Musso, Direttore Artistico del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine - premieremo un grandissimo interprete della grande lirica: il tenore Alberto Cupido, che ha portato la sua splendida voce in tutti i maggiori tetri del mondo. Il Premio Città di Varazze è nato per onorare il Maestro Francesco Cilea, illustre concittadino, vissuto nella nostra città e ivi scomparso nel 1950, dove ha lasciato un segno indelebile e dove ha scritto le migliori pagine della sua maturità artistica. Il Concerto in onore del premiato, si terrà in Piazza S. Ambrogio, venerdì 16 agosto alle ore 21.15, nel cuore del centro storico della nostra bella cittadina. La facciata della Collegiata cromaticamente illuminata sarà uno splendido sfondo al prestigioso palco allestito in questo - teatro a cielo aperto - sul quale si alterneranno affermati professionisti e giovani promesse nel campo della lirica internazionale: Irene Celle soprano, Yukari Takahashi soprano, Giada Venturini mezzosoprano, Marco Camastra baritono, accompagnati magistralmente al pianoforte dal Maestro Massimo De Stefano. La serata sarà condotta dal Dr. Daniele Rubboli noto giornalista, scrittore e direttore del Laboratorio Lirico di Milano».

Prossimo e ultimo appuntamento di Varazze è Lirica 2019:

– Sabato 7 settembre – Insigne Collegiata di S. Ambrogio – “Il Coro Lirico e l’Orchestra di Fiati”: Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, direttore Giovanni Musso, Orchestra da Camera Beethoven Ensemble, direttore Matteo Bariani, soprano Yukari Kobayashi, tenore Silvano Santagata.