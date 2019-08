Savona, l'assessore Zunato: "Facciamo scoprire i 'gusti bio' ai nostri bambini"

"Valorizzare la produzione biologica nelle mense scolastiche ha una rilevanza che travalica il tempo strettamente legato all'erogazione del servizio stesso."

A dirlo è l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Savona Maria Zunato, che prosegue: "Quando si abituano i bambini a mangiare i prodotti del territorio, non ci si preoccupa solo della loro sana alimentazione, si attua anche un investimento educativo, per un futuro consumatore responsabile. Da una parte si abitua infatti il loro giovane palato ad una varietà organolettica difficilmente reperibile in un'alimentazione omologata, inducendoli anche a riconoscere sapori ed odori più tipici e, dall'altra, si valorizza non solo la filiera di produzione , ma anche i valori ed essa sottesi, partendo dal mantenimento vivo delle nostre tradizioni, per finire al lavoro fondamentale, ineguagliabile e, soprattutto insostituibile, di presidio e prevenzione del dissesto idrogeologico che i produttori agricoli assicurano al territorio, tanto più al nostro, la cui morfologia rende l'azione preventiva ancora più ostica ed importante."

"Per noi quindi è molto importante poter consentire alle famiglie di fruire dei benefici erogati dalla Regione Liguria su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Stefano Mai. A questo proposito sono a ricordare che per partecipare è condizione essenziale la certificazione biologica da parte del fornitore, al fine di consentirci la domanda di adesione al progetto entro il termine utile del 31 marzo 2020."