Ponte Morandi: un anno dopo il ricordo di Alassio

Le 11.36 del 14 agosto scorso rimarranno impresse a lettere di fuoco nell'orologio dell'anima di Genova, della Liguria, del nostro Paese. 43 vittime e una città, una Regione e un Paese che non sono stati più gli stessi.

Per ricordare quelle vittime, quelle che sul Ponte Morandi hanno perso la vita, ma anche quelle famiglie che con quel crollo hanno perso una persona cara, la casa, i ricordi di una vita...

Per loro, domani, alle 11:36 del 14 agosto, la sirena del Comune di Alassio chiamerà a raccolta la cittadinanza, le autorità, i dipendenti, gli amministratori: tutti insieme, davanti all'ingresso del Comune, in Piazza della Libertà sotto alle bandiere a mezz'asta, per osservare un minuto di silenzio: un silenzio assordante.