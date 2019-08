43 rintocchi di campana riecheggeranno a Laigueglia per non dimenticare la tragedia di Genova

Domani 14 agosto l’Amministrazione Comunale di Laigueglia, unitamente ai cittadini e ad una rappresentanza delle autorità civili, militari e religiose, si riunirà sul molo centrale per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi.

Alle 11,36, ora in cui è avvenuta la disgrazia, le campane della Chiesa Parrocchiale di san Matteo suoneranno 43 rintocchi in ricordo delle 43 vittime. Verrà osservato un minuto di silenzio e sarà recitata una preghiera.

“Laigueglia come tutta la Liguria e la Nazione non può e non vuole dimenticare questo tragico evento nella speranza che simili tragedie non abbiano a ripetersi”.