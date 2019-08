Alassio, due nuove moto per la Polizia Locale (FOTO)

Inaugurate ieri pomeriggio due nuove moto per la Polizia Locale di Alassio. Il Parroco della Collegiata di S. Ambrogio, Don Gabriele Corini, alla presenza del vicesindaco Angelo Galtieri e del Comandante della Polizia Locale alassina Francesco Parrella, ha benedetto la coppia di nuove Honda NC750X che saranno dunque a disposizione degli agenti del Comando di via Gastaldi per il pattugliamento del territorio.

“Grazie ai vincoli di spesa imposti dal Codice della Strada - dice Galtieri - il nostro Comando può proseguire il rinnovamento di mezzi e strumentazioni operative per adempiere con sempre maggior efficienza alle numerose esigenze a cui è chiamato quotidianamente”.