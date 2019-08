Via alle visite guidate dei centri storici di Celle, Finalmarina, Finalborgo, Varigotti e Pietra

Via alle visite guidate nei centri storici di alcuni comuni della provincia di Savona.

Lunedi: Visita di Celle Ligure. Lunedì 19 agosto appuntamento ore 21,00 presso Ufficio Informazioni di Celle Ligure via Boagno Iniziativa gratuita

Martedì: Visita di Finalmarina. Appuntamento tutti i martedì fino al 10 settembre ore 21,10 in piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina (sotto l'Arco di Margherita di Spagna) Info: 339-4402668 Non occorre prenotare. (Richiesta offerta per la Basilica di S. Giovanni). Info: 339-4402668.

Mercoledì: Visita di Finalborgo centro storico, collegiata, di San Biagio, chiostri di Santa Caterina. Appuntamento tutti i mercoledì fino all’ 11 settembre ore 21,10 in piazza San Biagio a Finalborgo (di fronte alla Basilica) Non occorre prenotare Info: 339-4402668 Contributo richiesto: 3 euro (non obbligatorio).

Giovedì: visita di Varigotti. Appuntamento tutti i giovedì fino al 12 settembre ore 17,30 nel borgo vecchio di Varigotti (piazza Cappello da Prete) Info: 339-4402668 Non occorre prenotare. Contributo richiesto: 3 euro (non obbligatorio).

Giovedì: Visita a Pietra Ligure. 1 agosto-29 agosto. Appuntamento ore 21,30 a Pietra Ligure davanti all'ufficio INFORMAZIONI (piazza Martiri della Libertà) Non occorre prenotare Info: 339-4402668 Iniziativa gratuita.