Albenga piange la storica maestra Celestina Molle

Tutta la comunità albenganese piange la scomparsa, avvenuta a 78 anni di età, di Celestina Molle in Olivo.

La donna era molto conosciuta sia per avere svolto per tantissimi anni l'attività di maestra elementare nel plesso scolastico di via degli Orti, sia per il suo impegno nel MASCI (Movimento Adulti Scout Italiani) e come amica dei Fieui di Caruggi.

Celestina lascia l'amato figlio Ugo, la cugina Bruna e numerosi parenti. Il rito funebre si svolgerà venerdì 16 luglio alle 15:30 nella chiesa del Sacro Cuore ad Albenga, dove giovedì 15 alle 20:30 sarà recitato il Rosario.