Nicole Magolie anima Spotorno

Terzo concerto per l’evento musicale più ritmato dell’estate, inserito nel cartellone “Spotorno…note dal mare”, manifestazione promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Spotorno con la collaborazione artistica dell’Associazione Culturale Corelli di Savona, inserita all’interno della rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”.

In piazza della Vittoria, nel centro della ridente cittadina del ponente ligure, ad allietare la serata di residenti e turisti, sarà la cantante, ballerina, insegnante di canto Nicole Magolie, sudafricana d’origine ma savonese d’adozione.

Una serata dedicata ai grandi classici pop dagli anni '70 a oggi, da Etta James a Amy Whinehouse, da Ella Fitzgerald ad Alicia Keys, da Annie Lennox a Nora Jones, da Madonna e Stevie Wonder a Beyoncè e Adele passando da John Lennon, Police, Frank Sinatra, John Legend e i Jackson 5, è quella proposta da Nicole Magolie quartet,

Nicole Magolie è nata a Città del Capo, in Sudafrica, ma da tempo vive a Savona. Cantante, ballerina, insegnante di canto al gruppo Eoan di Città del Capo, ha perfezionato canto e danza al Prompt, School of Performing Arts a Città del Capo. Nicole ha lavorato con molti gruppi pop di Città del Capo e dintorni. Ha trascorso gli ultimi anni in giro per il mondo come cantante nei teatri di navi da crociera con la compagnia Afro Arimba. Ha fatto parte del cast del musical «Sisters in Song», spettacolo prodotto dal celebre produttore Hazel Feldman (Showtime Management South Africa) ed ha partecipato come cantante al musical «Dreamgirls», la celebre produzione di Broadway in scena a Johannesburg nel 2012. Nel 2014 Nicole partecipa come ospite agli spettacoli di Roberto Sinagoga (Notre Dame de Paris) a Roma all’Auditorium della Conciliazione e ad Agrigento. Nel 2015 fa parte dello spot ufficiale a diffusione mondiale in italiano e inglese di Expo Milano 2015 e recita nel teaser del film documentario «2020 an Odyssey on Land» del regista Alfie Nze. Nicole è stata scelta come testimonial worldwide di «Matera Capitale Europea della Cultura 2019». Un progetto importante che proietta l’immagine di Matera e dell’Italia in tutto il mondo.





Nicole Magolie voce

Gabriele Gentile tastiere

Michele Aloisi basso

Folco Fedele batteria