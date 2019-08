Per il Ferragosto al mare ad Albenga: concerto dei Libero Arbitrio

A Ferragosto, sul Lungomare di Albenga alle ore 21:30, si terrà il concerto dei Libero Arbitrio!

La live band accomuna musicisti legati da una forte passione per la musica, di consolidate singole esperienze e abilità strumentali e vocali, che permettono loro di esprimere un proprio stile nel proporre un significativo Tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata.

Rigorosamente dal vivo i Libero Arbitrio esprimono tanta energia musicale ed un deciso impatto e look scenico per il gradimento e divertimento del pubblico di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live con un forte coinvolgimento in quella disco music anni 70 e 80 sempre più apprezzata e ricercata.

Il live dei Libero Arbitrio è impreziosito inoltre, grazie al supporto coreografico firmato Renzo Bergamo (coreografo e ballerino RAI e Mediaset) della presenza di 2 sue ballerine.

Grinta, passione, energia e tanto divertimento per uno show rigorosamente dal vivo tutto da vivere! Ecco chi sono:

4 Musicisti: (Roberto “Bobo” Campana (batteria) Alfredo Silvestri (Tastiere) Andrea

Capitano (Chitarra) Cristoforo Florio ( Basso)

3 Cantanti: Zack “Il Bianco” – Elena Aloe – Cristina Di Bartolo

2 Ballerine: Giada Ricotti e Giada D’Amico.