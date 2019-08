Sulla spiaggia del Grand Hotel Alassio le immagini fotografiche de "Il sogno di Adelasia"

Una suggestiva cena sulla spiaggia di Alassio, incantevole per il chiar di luna e il mare calmo. incorniciata dalla artististica performance di Rudy Mascheretti, in arte Rudy Mas, che ha trasferito le immagini fotografiche di Emerson Fortunato ritraenti "Il sogno di Adelasia".

La principessa, che la leggenda vuole aver dato il proprio nome alla città di Alassio, è stata per l'occasione interpretata dalla giovanissima e bella modella Lara che si è prestata all'obbiettivo di Emerson Fortunato, le cui foto sono state poi trasformate in quadri pittorici in mostra presso la galleria "ArtEmy".

La sera di domenica si è voluto dare un suggestivo spettacolo offrendo ai commensali a cena sulla spiaggia del Grand Hotel la performance del pittore Rudy Mas che, accompagnato dalla musica di Gabry Sax, ha realizzato in diretta davanti ai presenti un quadro da una delle foto che ritraevano Adelasia. Tutto preceduto dalla altra musica del M° Luca Griotto e della cantante Greta Mascheretti.

Successo e applausi durante e alla conclusione della esibizione artistica e iniziativa benefica dell'Associazione "Donare un Sorriso" a favore dei bambini disagiati.