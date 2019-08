"Un libro per l'estate" a Finale: l'appuntamento di stasera con Giulio Mozzi rinviato al 15

L'Associazione Culturale Centofiori Eventi rende noto che l'appuntamento in programma per questa sera, 13 agosto, con lo scrittore Giulio Mozzi nell'ambito della Rassegna "Un libro per l'estate", è rinviato a giovedì 15 agosto, sempre in piazzale Buraggi alle 21.

Giulio Mozzi presenterà "Oracolo manuale per scrittrici e scrittori", edito da Sonzogno.

L'autore lo descrive così: "Questo libro si può usare come un gioco. Se stai lavorando a una storia scritta e ti trovi in difficoltà, allora puoi prenderlo in mano, soppesarlo, strofinarci sopra il palmo tenendo gli occhi chiusi, e aprirlo a caso. Troverai, sulla pagina di destra, un consiglio o una provocazione o una riflessione o una domanda; e sulla pagina di sinistra un breve approfondimento. Prova ad applicare ciò che hai trovato al tuo problema. Forse lo stimolo ti aiuterà a osservarlo con uno sguardo un po’ diverso. Ma questo libro è anche un serissimo libro da meditare, perché in circa duecento massime l’autore ha condensato il succo di un’esperienza di editing e di insegnamento della scrittura ormai più che ventennale. Non ha l’ambizione di avviare alla professione della scrittura, ma piuttosto quella di aiutare chi muove i primi o i secondi passi nell’umana pratica del raccontare a diventare un po’ più consapevole, un po’ meno ingenuo, e forse addirittura un po’ più bravo".