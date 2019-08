Varazze si prepara allo spettacolo pirotecnico e musicale di ferragosto

Iniiziato il countdown i per i fuochi piromusicali di Ferragosto a Varazze!

E’ uno degli appuntamenti più attesi è più tradizionali dell’estate della Città di Varazze. Lo spettacolo pirotecnico che festeggia il Ferragosto si terrà il prossimo giovedì 15 agosto a partire dalle 22.30.

I fuochi pirotecnici del Ferragosto sono una tradizione che attira ogni anno migliaia di visitatori, resa possibile quest'anno grazie ai proventi della tassa di soggiorno, e grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e Associazione Bagni Marini e Consorzio Oltremare di Varazze, le due associazioni infatti pagheranno la chiatta da dove verranno sparati gli stessi.

Sponsor della manifestazione saranno Duchessalia, Vini Capetta e Habitat Costruzioni di Elton Kazazi.

Lo spettacolo dei fuochi artificiali di Varazze è uno spettacolo grandioso che ha il cielo stellato come cornice e il mare come specchio, che ne amplifica la magia. Motivi floreali, cascate di luci, bouquet di stelle illumineranno il cielo del Golfo di Varazze e accenderanno la festa, questa volta tutto accompagnato dalla musica celebre in tutta la riviera, lo spettacolo pirotecnico del Ferragosto varazzino è un appuntamento imperdibile.

Dopo la processione in onore di N.S. Assunta del 14 Agosto che si snoderà per il centro storico, accompagnata dalla Banda Musicale Cardinal Cagliero, dopo le Solennità in onore dell'Assunta, che proseguiranno il 15 Agosto e dopo la gita nell’entroterra o l’escursione in mare del pomeriggio, tutti si ritroveranno in spiaggia la sera, puntuali alle 22:30, per ammirare il grande spettacolo.