Tromba d'aria a Piana Crixia, sindaco Tappa: "Per fortuna nessun ferito, grazie a tutti per l'aiuto"

Dopo la tromba d’aria che ha colpito nel pomeriggio di ieri il territorio comunale di Piana Crixia, il primo cittadino Massimo Tappa fa la conta dei danni. Case e fienili scoperchiati, alberi sradicati e segnaletica stradale abbattuta.

“Ieri siamo stati presenti sul territorio fino a sera per verificare ciò che era appena successo e fare una prima conta dei danni. Fa un enorme piacere vedere quanta solidarietà vi è tra le persone e verso il proprio paese” spiegano dall’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Tappa.

“Un enorme grazie ai compaesani che hanno operato con le proprie forze e i propri mezzi per risolvere situazioni difficili nel territorio comunale, ai dipendenti comunali che hanno raccolto le prime chiamate di situazioni critiche e si sono subito attivati per indirizzare gli aiuti, ai vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, operai Enel, tecnici ANAS evdella provincia che sono stati super efficenti. In mattinata l'ufficio tecnico sta compiendo rilevamenti più dettagliati dei danni e si continuerà ad operare per risolvere le situazioni ancora critiche”.

“Chiunque abbia subito danni e/o noti situazioni critiche nel territorio comunale, è pregato di fare segnalazione al numero unico di emergenza 112. Solo successivamente potete contattare anche gli uffici comunali per qualsiasi problema” concludono dall’amministrazione Tappa.