Alassio, il Comune verso l’acquisizione di parte del Fondo Carossino

Nel 2011 ci ha lasciato nella consapevolezza che un grande vuoto si era venuto a creare nella nostra città. "Ma grazie all’atto di donazione dei suoi eredi - aggiunge Paola Cassarino - in questi giorni è iniziato l’iter che porterà il Comune di Alassio ad acquisire il suo archivio personale e parte del suo fondo librario. Si tratta di un accordo importante dove la famiglia di Antonio ha giocato un ruolo decisivo con la volontà di destinarci questo prezioso materiale: un gesto che ci ha profondamente onorato e commosso. Provvederemo a classificarlo, tutelarlo e naturalmente a organizzarlo in una sezione dedicata presso la Biblioteca, perchè, con il dovuto e opportuno riguardo, possa ancora essere consultato e valorizzato: sarà un po' come averlo ancora con noi!"​.