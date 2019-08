Crollo del Ponte Morandi, un anno dopo Albenga ricorda le 43 vittime (FOTO E VIDEO)

Un momento di "vita sospesa": l'immobilità, il silenzio, il dolore e la commozione sui volti.

Una cerimonia toccante, quella svoltasi oggi in piazza San Michele ad Albenga, davanti al Palazzo Comunale, per non dimenticare le 43 vittime decedute nel crollo del Ponte Morandi a Genova, un anno fa, in quel terribile 14 agosto alle 11:36.

Ma anche un momento per tributare affetto e vicinanza alle famiglie dei defunti, agli sfollati, ai feriti, a tutte le forze dell'ordine e i soccorritori che tanto hanno fatto per riportare la situazione alla normalità dopo una simile tragedia.

La testimonianza della protezione civile

Un minuto di silenzio che in sé racchiude un anno intero. Un anno di ricordi, di immagini impresse in modo indelebile nella memoria non solo ligure, ma mondiale. Perché la eco di una simile catastrofe ha fatto il giro del pianeta.

Il sindaco Riccardo Tomatis

Alla cerimonia spontanea hanno preso parte, l’amministrazione comunale, le associazioni, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, la Croce Bianca, la Protezione Civile, le associazioni del territorio e tanti cittadini e turisti che si sono fermati per ricordare insieme quel drammatico giorno.

Giampaolo Grollero canta "Ma se ghe pensu