Carcare, lavori al Liceo Calasanzio: alcune classi traslocano presso gli edifici ex IAL

In vista del nuovo anno accademico, la Provincia di Savona e il Comune di Carcare hanno fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte dei lavori al Liceo Calasanzio e sul contestuale trasferimento di alcune classi presso gli edifici ex IAL.

" Nella giornata del 14 agosto - dice Francesco Bonasera, vice presidente della Provincia con delega all'Edilizia Scolastica - accomapgnato dal funzionario Ing. Franca Briano, ci siamo recati a Carcare dove abbiamo incontrato il sindaco Christian De Vecchi ed il vice sindaco Franco Bologna nell'ambito degli incontri programmati sul territorio per lo stato dell'arte dell'Edilizia Scolastica negli edifici di secondo grado. E' stata l'occasione per rendere partecipi gli amministratori di Carcare sul programma dei lavori che verranno eseguito presso l'Istituto 'S. G. Calasanzio' che ospita il liceo classico. Lo stabile, di proprietà del Comune di Carcare è di competenza della Provincia secondo quanto stabilito dalla L.23/1996. L'immobile edificato a partire dal 1621 è vincolato dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali ".

"Con l'inizio della scuola partiranno anche i lavori di messa a norma del Liceo Calasanzio con la sistemazione degli studenti, provvisoriamente, in una struttura idonea adeguata che è quella dell'ex IAL - ha spiegato Christian De Vecchi, sindaco di Carcare - si riapre così un istituto, quello dello IAL, all'uso formativo dopo anni di chiusura. Un passo in avanti importantissimo per riavere poi all'uso formativo dell'intera vallata questa scuola che per troppo tempo è rimasta chiusa dalla vertenza del fallimento IAL".