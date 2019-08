Savona, studio dei flussi del traffico: il sindacato FAISA CISAL accoglie con favore la convenzione fra Comune, Tpl e Università

Nota ufficiale di Ermanno Chiapparo segretario del sindacato FAISA CISAL della provincia di Savona :

"Cogliamo con favore quanto riportato dalle varie testate giornalistiche, in merito alla votazione tenutasi il giorno 13 agosto, sulla stipula della convenzione fra il comune, tpl, e l’università degli studi di Genova, per lo studio dei flussi di traffico, indispensabile per la realizzazione di un piano del traffico sostenibile, che da troppo tempo la città di Savona aspetta.

Da tempo la nostra organizzazione sindacale, sostiene che un piano del traffico sostenibile sia necessario per gli interessi della città. E’ ormai appurato che nelle città dove è stato chiuso il centro al traffico privato, rendendole pedonali, sono aumentate le attività commerciali, contribuendo quindi allo sviluppo cittadino. Inoltre naturalmente una riduzione del trasporto privato, deve prevedere un potenziamento del trasporto pubblico, che genera oltre a un risparmio per le famiglie, benefici ambientali significativi, con effetto positivo sulla salute pubblica, sulla qualità della vita e sui consumi di energia.

Ci teniamo a precisare, che a nostro parere, un piano della mobilità è propedeutico per l’affidamento in house, quindi, l‘utilizzo di un progetto sulla mobilità, realizzato e divulgato recentemente tramite gli organi di stampa, è sicuramente un punto di partenza per una discussione seria con tutti gli attori coinvolti.

Poniamo l’attenzione alla necessità di fare presto".