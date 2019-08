Le emozioni di Davide Capello a un anno dal crollo del Ponte Morandi: "Fa male pensare a chi non ce l'ha fatta"

Un anno è passato da quel maledetto 14 di agosto , giorno in cui la tenuta strutturale del Ponte Morandi venne meno

Chi stava attraversando il viadotto genovese in quell'istante è Davide Capello , ex portiere di Cagliari, Savona e Legino ed oggi preparatore nel Settore Giovanile del Genoa .

"Vedere il ponte che non c'è più e al contempo i lavori per la ricostruzione genera un'emozione particolare, ma soprattutto fa male pensare a chi, un anno fa, non ce l'ha fatta.