Plodio, una fiaccolata per ricordare Alessandro Sciutto

Una fiaccolata per ricordare Alessandro Sciutto, il 13enne di Plodio deceduto nella giornata di domenica in un incidente stradale a Borgo San Dalmazzo in via Ambovo nel cuneese. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 agosto.

Commenta il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro (come noto, Alessandro aveva frequentato la scuola materna e la Primaria a Cosseria): “Partenza alle ore 20 davanti alla scuola ‘Giorgio Gaiero’ di Cosseria a fianco del Comune, 100 metri dopo il Museo della Bicicletta. Si proseguirà per Plodio Alta dove ci attenderanno i Plodiesi, per continuare fino all'abitazione della famiglia Sciutto. Infine si ritornerà davanti al Comune e alla Chiesa di Plodio”.

“Si raccomanda di rispettare il codice della strada, le eventuali indicazioni delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile che ci accompagneranno e di indossare la pettorina visibile di notte” conclude il primo cittadino di Cosseria.