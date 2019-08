Servizi di prevenzione da parte della Polizia in tutta la provincia di Savona

Ieri, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto un trentaseienne italiano, in esecuzione del decreto di sospensione del regime dell’affidamento in prova al servizio sociale a cui era sottoposto, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova. L’uomo è stato associato al carcere di Genova Marassi.

Ieri mattina, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con a bordo due cittadini romeni. A bordo dell’auto sono stati identificati un trentacinquenne ed una trentaquattrenne - entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio - e sono stati rinvenuti svariati arnesi “da scasso”, che hanno fatto scattare, nei confronti dei due, la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria. Inoltre, la donna è risultata inottemperante all’ordine di allontanamento per cittadini UE e pertanto messa a disposizione di questo Ufficio Immigrazione per il seguito di competenza.

Ieri pomeriggio, ad Alassio e Albenga, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del Commissariato P.S. di Alassio, della Polizia Ferroviaria di Albenga e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città, compresa l’area della stazione ferroviaria di Albenga e Alassio, sono stati effettuati diversi posti di controllo che hanno consentito di identificare oltre cinquanta persone e controllare una ventina di veicoli. Durante il servizio sono stati controllati anche tre esercizi commerciali. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.