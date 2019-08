Genova: mattinata e pranzo insieme per Matteo Salvini e Giovanni Toti, prove per il futuro del centrodestra?

Tre ore vicini durante la cerimonia, qualche chiacchiera prima e dopo, ma soprattutto un confronto e un lungo pranzo al termine della commemorazione. Matteo Salvini ha passato tutta la mattinata insieme al PResdiente della Regione, di Giovanni Toti. Si è parlato dei problemi di Genova e del ponte ‘Morandi’ ma, ne siamo certi, anche del futuro del centrodestra. Salvini ha cercato di capire se ‘Cambiamo’, la nuova formazione politica fondata dal governatore ligure, potrà essere della partita per le prossime elezioni, nonostante il veto che vorrebbe imporre Silvio Berlusconi.

Alla fine della giornata genovese per il leader della Lega Salvini, bocche cucite ma c'è anche chi è vicino al Governatore ligure, sembra sollevato dall’incontro tra lui e Salvini. Tra i due non sono passati inosservati sorrisi e pacche sulle spalle. Un clima allegro, dopo il pranzo, nonostante la circostanza non certo piacevole.

Il presidente della Regione Liguria non crede in elezioni immediate dopo il 20 agosto ma, forse, lo fa anche per esorcizzare la paura di aver sbagliato i tempi dello strappo con Forza Italia e, soprattutto, per non perdere di vista la prossima campagna elettorale per le regionali in Liguria. In quel caso l'appoggio di Salvini non pare a rischio. Protagonista del pranzo, a base di pesto (c’è chi ha preso le trenette e chi le trofie), anche Edoardo Rixi ed il Sindaco di Genova Marco Bucci, che ha lanciato una proposta destinata a lasciare il segno “Nel mio ufficio – ha detto - mi hanno portato un nuovo profumo al basilico. Una bella idea che diffonderemo in tutto il centro storico”.