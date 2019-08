Varazze, musica prima dei fuochi d'artificio all'Oratorio dell'Assunta

Michele Croese si è diplomato in pianoforte, organo ecomposizione organistica, clavicembalo, musica corale edirezione di coro. È il direttore artistico del FestivalOrganistico Internazionale “Agati in concerto” e dellaRassegna Musicale Internazionale “Al lume delle stelle”.Unisce ad un'intensa attività musicale concertistica, la ricercasu letteratura e musica. Nel 2007 ha conseguito il PhD inLingue e culture comparate presso l'Università di Genova,dove nel 2009 ha lavorato ad un progetto di ricerca suMichelangelo Rossi. Ha pubblicato due monografie su Dante-Bach e Tasso-Monteverdi, e numerosi saggi. Ha curato lapubblicazione di due volumi di trascrizioni per i tipi dellaQu.A.S.A.R. s.r.l. (Il giardino di Armida. Sonate del XVIII secolotrascritte per tromba e organo; “Tal che gioia apporte”. LeStagioni di Antonio Vivaldi in una trascrizione per organo) e didue sonate di Mozart per strumento da tasto, ricostruite sulla base di alcuni frammenti(Cordero, Genova 2014). Ha inciso due CD, in duo con la trombettista Izabela Szlachetko:Musica Instrumentalis. Sonate e concerti per tromba e organo nel secolo di Gio. Domenico Cassini(Intersound 2001); Il Giardino di Armida (Ars Sonora, 2015). Da sempre interessato alla didattica,è docente titolare di Pianoforte presso l'Istituto Statale Comprensivo di Albenga (SV).