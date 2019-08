Ferragosto in spiaggia ad Alassio: in due foto il confronto tra 2018 e 2019

Ferragosto meno affollato quest'anno sulle spiagge di Alassio. Ma ciò non è dovuto al restringimento dell'arenile che in questi ultimi giorni non ha creato particolari problemi.

I turisti infatti potrebbero essersi diretti verso altri lidi a causa dei diversi commenti negativi sullo stato delle spiagge alassine.

Se da un lato qualcuno può considerarlo un vantaggio quello di non assistere all'assalto di villeggianti "mordi e fuggi", lo stato di fatto è quello che si può notare dalla differenza tra le due foto. (in alto la situazione nel 2018, in basso il 2019)