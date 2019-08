Malore in mare a Varazze: 70enne perde la vita

Probabilmente un malore è stato fatale ad un uomo che ha perso la vita sulla spiaggia di Varazze.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 quando nel mare varazzino un settantenne è stato visto privo di sensi. Immediato l'intervento dei soccorsi della Croce Rossa di Varazze e dell'automedica del 118 per riportarlo a riva e sono iniziate le classiche manovre di rianimazione. Ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sulla spiaggia di Varazze è intervenuta la polizia locale e la capitaneria di porto .