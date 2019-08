Plodio, fissati i funerali del 13enne Alessandro Sciutto

Si terranno sabato alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Plodio i funerali di Alessandro Sciutto, il 13enne deceduto nella giornata di domenica in un incidente stradale a Borgo San Dalmazzo in via Ambovo nel cuneese.

L'auto, guidata dalla madre Cinzia e con il padre Marcello dal lato passeggero, ha perso il controllo finendo fuori strada in un canale adiacente. L'impatto è stato fatale per il ragazzo che, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduto. I genitori sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Cuneo.

"La notizia ha scioccato e intristito tutti - il pensiero del primo cittadino - Non ci sono parole per un tale dolore. Rinnovo le partecipazioni e la vicinanza alla famiglia mie, della mia famiglia e come sindaco di tutto il paese. La gente di Plodio ha spontaneamente deciso di levare le decorazioni che avevamo montato sulle strade e intorno alle nostre abitazioni in occasione della festa del paese. I miei concittadini hanno fatto quello che potevano umanamente, terrenamente fare e di questo li ringrazio".

"Tutti coloro che ho sentito sono profondamente scossi, alcuni mi hanno chiamato per esprimere il dolore sincero e la vicinanza sentita alla famiglia. Un dolore così grande è incolmabile, ma cristianamente voglio dire che l'amore è la sola risposta al male, che non riusciamo a comprendere, con la preghiera ci avviciniamo a Dio che è amore. Il Signore è vicino a chi soffre" ha infine concluso il sindaco Badano che ha inoltre proclamato tre giorni di lutto cittadino.

Il santo rosario sarà celebrato venerdì alle ore 21 sempre nella chiesa parrocchiale di Plodio. Sempre nella serata di venerdì, si terrà una fiaccolata per ricordare Alessandro. Commenta il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro (come noto, aveva frequentato la scuola materna e la Primaria a Cosseria): “Partenza alle ore 20 davanti alla scuola ‘Giorgio Gaiero’ di Cosseria a fianco del Comune, 100 metri dopo il Museo della Bicicletta. Si proseguirà per Plodio Alta dove ci attenderanno i Plodiesi, per continuare fino all'abitazione della famiglia Sciutto. Infine si ritornerà davanti al Comune e alla Chiesa di Plodio dove sarà celebrato il rosario".

“Si raccomanda di rispettare il codice della strada, le eventuali indicazioni delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile che ci accompagneranno e di indossare la pettorina visibile di notte” conclude il primo cittadino di Cosseria.