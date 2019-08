Savona, gabbiano ucciso da una fucilata: la denuncia dell'Enpa

Un gabbiano reale è stato ucciso con una fucilata in piena città l’altra sera a Savona; è accaduto verso le 18,30 in via Aglietto e la povera bestia colpita è morto dopo una breve agonia; sono stati chiamati i Carabinieri che hanno recuperato il corpo dell’animale per consegnarlo all’Istituto zooprofilattico per estrarre la pallottola e l’individuare dell’arma utile alle indagini; il reato è uccisione di animale e sparo in luogo pubblico.