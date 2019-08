Toirano, è tornata con successo la Festa dei Gunbi

Si è conclusa l'edizione 2019 della Festa dei Gunbi di Toirano e per il consiglio direttivo è tempo di bilanci.

Di seguito la nota ufficiale dell'organizzazione :

Dall’8 all’11 agosto, la Festa dei Gunbi ha animato le vie del Borgo di Toirano, con un’affluenza di visitatori che ha registrato circa il 15% di aumento rispetto alla passata edizione. Lo sforzo del Consiglio Direttivo, insediatosi a maggio, è stato ingente ma, nonostante alcuni intoppi ed alcune modifiche legate alla migliore gestione della sicurezza, la Festa è perfettamente riuscita ed ha riscosso notevoli apprezzamenti.

Non sono mancate le critiche e, sebbene alcune siano di poco conto, altre pretestuose e polemiche, lavoreremo per migliorare le carenze riscontrate da alcuni visitatori. Siamo infatti sempre disposti a valutare idee e proposte che siano compatibili con la Festa e lo scopo sociale che questa riveste.

Siamo contenti di aver aumentato il numero di punti per le vie del Borgo e lavoreremo affinchè, compatibilmente alle norme di sicurezza, il numero venga ulteriormente ampliato.

Quest’anno oltre ad una cucina dedicata ai piatti vegetariani siamo riusciti a realizzare anche un punto gluten free presso l’accesso della vecchia scuola elementare, ora sede della Croce Rosse e di alcune Associazioni operanti sul territorio, in Via Polla. Già altre idee bollono in pentola… presto il Direttivo si riunirà per analizzare la Festa appena conclusa e delineare le linee guida per la prossima edizione.

Vogliamo quindi ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutti gli Uffici ed il personale addetto per la collaborazione, la fiducia ed il lavoro svolto e ci scusiamo con la Comunità per eventuali disagi ad essa arrecati.

Vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor e partner che ci hanno supportato economicamente e tecnicamente nell’organizzazione di questa manifestazione così articolata.

Vogliamo ringraziare tutte le Associazioni che hanno partecipato ai quattro giorni di Festa, e non solo.

Vogliamo ringraziare tutti i visitatori che ogni anno ci raggiungono ed apprezzano la nostra Festa ed il nostro Borgo.

Prosegue Anna Carrara: "Lo scopo dell’Associazione è quello di raccogliere contributi per il tessuto associazionistico e del volontariato locale, consentendo anche di finanziare progetti e di comprare. Nonostante le nuove normative sulla sicurezza abbiano tolto liquidità a questo capitolo, lo scorso anno siamo riusciti a devolvere circa 15mila euro di contributi, oltre ad acquistare il materiale necessario al Comune per ripristinare il funzionamento dei cancelli del Cimitero Comunale. In previsione, abbiamo ancora un anno di investimenti per rinnovare le apparecchiature e le strutture: grazie alla firma della Convenzione con il Comune, stiamo infatti disponendo un dettagliato programma pluriennale. Dopo il prossimo anno, che richiederà gli ultimi ingenti investimenti in tema di adeguamento alle norme, contiamo di poter aumentare nuovamente i contributi alle associazioni locali e dedicarci a progetti di utilità per il territorio Toiranese".