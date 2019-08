Savona, la RifondaFesta ai giardini di Zinola chiude con la musica di Raphael

La RifondaFesta sta giungendo ormai alla sua conclusione, con i suoi 12 giorni di cucina, dibattiti e spettacoli culturali e musicali.

Per la giornata di chiusura, giovedì 15 agosto, alle ore 21.30, sul palco dei dibattiti-concerti, si esibirà il grande artista savonese Raphael con tanta musica reggae e ska. Con una carriera musicale in continua crescita e una popolarità sempre più in ascesa, Raphael farà il suo personale esordio alla RifondaFesta.

A seguire, ci sarà dj set con Molesti Crew e Rude Fra.