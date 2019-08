Ceriale, la polizia stradale salva una tartaruga in autostrada (FOTO)

Nella giornata di Ferragosto la Polizia Stradale ha garantito la costante sicurezza della circolazione sulla grande viabilità ed in quella autostradale, mettendo in campo un ingente numero di pattuglie, e nell'occasione anche salvato un esemplare di tartaruga "Testudo Hermanni" mentre si trovava sulla carreggiata sud, in prossimità del km 75, nel comune di Ceriale.

Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Imperia Ovest alla vista della testuggine, si prodigavano subito per rimuoverla dalla carreggiata autostradale e portarla in salvo.

La tartaruga, esemplare maschio di circa 10 anni, con una breve permanenza presso la sottosezione di Imperia, non essendo dotata di microchip, veniva affidata agli uomini del gruppo Carabinieri Forestali di Imperia, in buone condizioni di salute.

Le indagini condotte dagli uomini della sottosezione, al comando dell'Ispettore Superiore Massimo Azzalini, hanno consentito di escludere, attraverso l'analisi delle immagini di video sorveglianza, che la tartaruga fosse stata abbandonata da qualcuno in transito, appurando, quindi la provenienza del sedime autostradale.