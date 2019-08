Le Albisole unite per la processione in mare "A Madonna du Ma"

A partire dalle ore 19.00 ora di chiusura degli stabilimenti balneari, ieri sera, Ferragosto e Festa dell'Assunta, si è svolta la tradizionale processione sul mare denominata "A Madonna dü Ma", l'evento che una volta all'anno riunisce le due Albisole con partenza, in questa edizione dal molo di Capo Torre ad Albisola Superiore per concludersi nei pressi della sede dall’Associazione Pescatori dilettanti di Albissola Marina.

La processione alla memoria dei Caduti in Mare, con l'immagine della Vergine a bordo di una barca, ha sfilato davanti alle spiagge.

Intorno alle 19.15 è avvenuta la benedizione del mare in corrispondenza della spiaggia del Gruppo Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore scortati dagli stessi pescatori e dai mosconi di salvataggio dei bagnini, che si sono schierati sulla linea dei duecento metri dalla riva ricevendo la benedizione e salutando la Madonna con i remi alzati.

Alle 19.45 è stato reso omaggio ai naufraghi deceduti in mare in corrispondenza del molo di S. Antonio a Albisola Marina e ha concluso il proprio viaggio intorno alle 20.00 sulla spiaggia dell'Associazione Nautica.

Grande la partecipazione di natanti e barche di fedeli nonché a terra dei bagnanti che hanno potuto seguire una contemporanea processione in passeggiata.

"Le Albisole unite nella preghiera in ricordo dei morti in mare di ieri e di oggi. Un po' di silenzio in mezzo a tanto rumore...con la gioia ed il senso di gratitudine per essere lì" dice il vicesindaco e assessore alla cultura di Albissola Marina Nicoletta Negro.

"Una iniziativa che nel giro di quattro anni sta diventando una nuova tradizione e, a suo modo, una bella attrattiva per la cittadinanza e i turisti Albisolesi. Anche quest’anno la Processione del Mare delle Albisole è stata molto emozionante regalando momento di preghiera e riflessione davanti al nostro mare, fonte di vita, lavoro, avversità, ma risorsa imprescindibile per il nostro territorio" continua l'assessore alla cultura del comune di Albisola Superiore Luca Ottonello che ha potuto assistere alla processione insieme a Nicoletta Negro e ai consiglieri di Superiore e di Marina Sara Brizzo e Laura Forzano.

L'organizzazione è stata curata dalla Parrocchia N.S. Stella Maris, N.S. Concordia Gruppo Pescatori Dilettanti Albisola Superiore, il Circolo ANAM e l'Associazione Bagni Marini delle due Albisole.