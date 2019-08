Alassio, 76enne attraversa la strada con il proprio cane: investiti da un'auto

Intorno alle 23.00, mentre terminavano i fuochi d'artificio di Ferragosto, sulla via Aurelia a Alassio in viale Hanbury nei pressi dell''Hotel Diana, un pedone con al guinzaglio il proprio cane ha attraversato la strada venendo investito da un utilitaria guidata da un giovane.

Immediato l'intervento della Croce Bianca di Alassio che ha immediatamente soccorso l'uomo, un 76enne torinese, cercando di rianimarlo, il quale ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'ambulanza veterinaria è intervenuta per soccorrere il cane però al momento non si conoscono le sue condizioni.

Il conducente dell'auto, secondo le prime ricostruzioni, vedendo sopraggiungere davanti il pedone e il cane, ha cercato di evitarli, ma l'uomo, anziché continuare ad attraversare, tornava indietro (probabilmente tirato dal cane impaurito dai fuochi) e veniva così travolto in pieno, insieme al cane.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e la polizia locale per i rilievi del caso.