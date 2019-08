In presenza di un’offerta garantita in continuità anche in un periodo feriale, oggi 16 agosto, per motivi tecnici non previsti che hanno comportato la momentanea indisponibilità di personale di bordo, è stato necessario cancellare alcuni treni.

Trenitalia sta garantendo la mobilità in regione con un servizio di bus sostitutivi e con l’aggiunta di fermate straordinarie per i treni successivi alle corse cancellate.