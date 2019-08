Varazze, lutto per la scomparsa dello storico tassista Francesco "Franco" Carosio

Lutto a Varazze per la scomparsa, all'età di 83 anni, dello storico tassista Francesco "Franco" Carosio.

Una persona molto conosciuta in città proprio per la sua attività (ben 52 anni di servizio prima della pensione), nel 2014 venne premiato dall'allora assessore ai trasporti Enrico Vesco con una targa per celebrare i suoi 50 anni “sulla strada”, insieme ai suoi colleghi di una vita.

Vedovo, Francesco "Franco" Carosio lascia le figlie Piera e Rosa, i generi, e nipoti. I funerali saranno celebrati sabato 17 agosto, alle ore 9.00, nella chiesa di Sant'Ambrogio a Varazze.